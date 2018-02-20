Повышенный уровень кальция – одна из причин развития заболевания Паркинсона
Британские врачи провели очередное исследование, результаты которого доказали, что повышенный уровень кальция способен навредить организму. Они сообщили, что это является одной из нескольких причин развития заболевания Паркинсона.
Сотрудники университета Кембриджа выяснили, что повышенный уровень кальция в человеческом организме может отрицательно влиять на работу мозга. Сообщается, что непомерное количество этого микроэлемента вызывает токсические кластеры, что говорит о начале болезни.
По мнению ученых, прежде всего, начинают отмирать клетки мозга. Данное исследование помогло науке выяснить новую причину того, из-за чего может возникать болезнь Паркинсона. Чтобы предотвратить отмирание клеток мозга, ученые советуют регулярно проходить медосмотр, особенно после 30-ти лет.
Сотрудники университета Кембриджа выяснили, что повышенный уровень кальция в человеческом организме может отрицательно влиять на работу мозга. Сообщается, что непомерное количество этого микроэлемента вызывает токсические кластеры, что говорит о начале болезни.
По мнению ученых, прежде всего, начинают отмирать клетки мозга. Данное исследование помогло науке выяснить новую причину того, из-за чего может возникать болезнь Паркинсона. Чтобы предотвратить отмирание клеток мозга, ученые советуют регулярно проходить медосмотр, особенно после 30-ти лет.
Автор: Дрокина Татьяна