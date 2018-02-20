Смартфон Galaxy S9+ на Exynos «засветился» в Geekbench
Уже в ближайшее воскресенье, 25 февраля, компания Samsung в рамках выставки MWC-2018 презентует смартфоны Galaxy S9 и Galaxy S9+. Основная информация о девайсах уже известна, но в Сети появились скриншоты с результатами теста версии «+» с чипсетом Exynos в Geekbench. Они показали, что устройство является самым мощным на Android.
Смартфон проходил тестирование как Samsung SM-G965F. Работа осуществляется на основе Android 8.0 Oreo. За производительность отвечает наиболее мощный процессор южнокорейской компании Exynos 9810, 6 Гб «оперативки». SoC обзавелся рекордной частотой 1.95 ГГц. Что касается более младшей версии, то она имеет Snapdragon 845 на 1.77 ГГц.
Смартфон в ходе одноядерного теста набрал 3773 балла, в многоядерном - 9024 балла. Эксперты фиксируют значительный прирост производительности.
Смартфон проходил тестирование как Samsung SM-G965F. Работа осуществляется на основе Android 8.0 Oreo. За производительность отвечает наиболее мощный процессор южнокорейской компании Exynos 9810, 6 Гб «оперативки». SoC обзавелся рекордной частотой 1.95 ГГц. Что касается более младшей версии, то она имеет Snapdragon 845 на 1.77 ГГц.
Смартфон в ходе одноядерного теста набрал 3773 балла, в многоядерном - 9024 балла. Эксперты фиксируют значительный прирост производительности.
Автор: Валерия Орлова