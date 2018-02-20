Фонд доктора Лизы покинули ее вдовец и помощница для основания новой организации
В РФ будет открыт новый благотворительный фонд им. Елизаветы Глинки под названием «Доктор Лиза». Соответствующие данные предоставлены помощницей доктора, которая заняла пост директора организации, после выхода из состава фонда Глинки «Справедливая помощь», сообщает РИА «Новости». Главой совета стал супруг погибшей правозащитницы.
«Надеемся, когда фонд начнет работать на полную силу, к нам прибудут специалисты, которые смогут продолжить деятельность, инициированную Лизой для взаимодействия с паллиативными больными непосредственно на дому, предоставлять консультативную помощь для их семей, им самим предоставлять медподдержку», — сообщила помощница Елизаветы Глинки.
Документы на регистрацию нового фонда были отправлены в Минюст. Главой избрали врача Александра Парфенова, который возглавлял фонд «Справедливая помощь», когда Елизавета Глинка была жива. Ранее удалось установить, что президент указанной организации после смерти основательницы благотворительной организации увеличила свою зарплату в 5 раз, до 173 тысяч рублей, хотя ранее та составляла только 30 тысяч рублей ежемесячно. Вдобавок, повысилась и цена аренды офиса. Новое помещение снимается в центре Москвы по цене в 172,5 тысячи рублей, а сам фонд лишился врача.
Было опубликовано открытое письмо с просьбой пояснить причины роста зарплат и связью этого процесса с увеличением оказания помощи пациентам, равно как и о планах предоставления помощи в отсутствие штатного врача. Ответом на послание помощницы доктора Лизы стало отстранение от работы, вывод из состава организации, а также отключение рабочих почты и телефона.
«Надеемся, когда фонд начнет работать на полную силу, к нам прибудут специалисты, которые смогут продолжить деятельность, инициированную Лизой для взаимодействия с паллиативными больными непосредственно на дому, предоставлять консультативную помощь для их семей, им самим предоставлять медподдержку», — сообщила помощница Елизаветы Глинки.
Документы на регистрацию нового фонда были отправлены в Минюст. Главой избрали врача Александра Парфенова, который возглавлял фонд «Справедливая помощь», когда Елизавета Глинка была жива. Ранее удалось установить, что президент указанной организации после смерти основательницы благотворительной организации увеличила свою зарплату в 5 раз, до 173 тысяч рублей, хотя ранее та составляла только 30 тысяч рублей ежемесячно. Вдобавок, повысилась и цена аренды офиса. Новое помещение снимается в центре Москвы по цене в 172,5 тысячи рублей, а сам фонд лишился врача.
Было опубликовано открытое письмо с просьбой пояснить причины роста зарплат и связью этого процесса с увеличением оказания помощи пациентам, равно как и о планах предоставления помощи в отсутствие штатного врача. Ответом на послание помощницы доктора Лизы стало отстранение от работы, вывод из состава организации, а также отключение рабочих почты и телефона.
Автор: Валерий Антонов