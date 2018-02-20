Актуальные новости
Московское время
:
EUR 69.89 USD 56.52
Курс валют на 21.02.2018
exclusive / Общество

Фонд доктора Лизы покинули ее вдовец и помощница для основания новой организации
В РФ будет открыт новый благотворительный фонд им. Елизаветы Глинки под названием «Доктор Лиза». Соответствующие данные предоставлены помощницей доктора, которая заняла пост директора организации, после выхода из состава фонда Глинки «Справедливая помощь», сообщает РИА «Новости». Главой совета стал супруг погибшей правозащитницы.

Фонд доктора Лизы покинули ее вдовец и помощница для основания новой организации


«Надеемся, когда фонд начнет работать на полную силу, к нам прибудут специалисты, которые смогут продолжить деятельность, инициированную Лизой для взаимодействия с паллиативными больными непосредственно на дому, предоставлять консультативную помощь для их семей, им самим предоставлять медподдержку», — сообщила помощница Елизаветы Глинки.

Документы на регистрацию нового фонда были отправлены в Минюст. Главой избрали врача Александра Парфенова, который возглавлял фонд «Справедливая помощь», когда Елизавета Глинка была жива. Ранее удалось установить, что президент указанной организации после смерти основательницы благотворительной организации увеличила свою зарплату в 5 раз, до 173 тысяч рублей, хотя ранее та составляла только 30 тысяч рублей ежемесячно. Вдобавок, повысилась и цена аренды офиса. Новое помещение снимается в центре Москвы по цене в 172,5 тысячи рублей, а сам фонд лишился врача.

Было опубликовано открытое письмо с просьбой пояснить причины роста зарплат и связью этого процесса с увеличением оказания помощи пациентам, равно как и о планах предоставления помощи в отсутствие штатного врача. Ответом на послание помощницы доктора Лизы стало отстранение от работы, вывод из состава организации, а также отключение рабочих почты и телефона.

Автор: Валерий Антонов
Вчера, 14:06
Читайте также
Составлен портрет типичного российского убийцы
В День сил спецопераций инициативной группой
Ростуризм ожидает увеличения выездного турпотока
Стивен Сигал выступил в роли амбассадора
Видеокамеры зафиксировали призрака в московском
Детей блокадного Ленинграда предложили приравнять
Минфин РФ выбрал 46 банков для выдачи ипотеки под
В Дубае выпустили детское питание на основе
В Egyptair подтвердили перенос возобновления
В Чувашии министр предрек сексуально активным
В Петербурге ограничили теплообеспечение в 77
В ООН почтили память дипломата Виталия Чуркина
Добавление комментария
Последние новости
21.02, 02:30 Пилоты МАЦ прошли переобучения к полетам ночью
21.02, 02:00 На Багамах найдена исчезнувшая цивилизация
21.02, 01:30 Астрономы изучают «близнеца» Млечного Пути NGC 6744
21.02, 01:00 Составлен портрет типичного российского убийцы
21.02, 00:47 В NASA ввели особую систему слежения за опасными
21.02, 00:30 Дарья Жукова породила слухи о романе с греческим
21.02, 00:15 Ровер Opportunity сделал первое за 14 лет «селфи» на
21.02, 00:00 Лариса Гузеева показала, как одевается за кадром шоу
20.02, 23:49 Купить Samsung Galaxy S9/ S9+ можно будет со скидкой в
20.02, 23:14 В Сети засветился прототип смартфона Sony Xperia XZ2
20.02, 23:00 Ученые выявили 15 определяющих черты лица генов
20.02, 22:44 Планетологи: Через 20 лет на Юпитере исчезнет шторм
20.02, 22:30 Медиум из Испании обещает весной апокалиптические события
20.02, 22:14 Alfa Romeo Sauber представила болид 2018 года с мотором
20.02, 22:00 Учёные выяснили реакцию мозга ребенка после инсульта
20.02, 21:50 В День сил спецопераций инициативной группой «Бездомный
20.02, 21:43 Британский сноубордист сумел установить рекорд по
20.02, 21:43 Знакомые Евгения Осина сообщили об его затворничестве и
20.02, 21:33 Спецверсию версию Edition 30 Jahre получил кабриолет BMW
20.02, 21:30 Ученые: «Прыгающие гены» помогли вампирам привыкнуть к