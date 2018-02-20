В США ребенок научился приманивать дельфинов расческой
В США ребенок научился приманивать дельфинов с помощью обычной расчески. Девочка часто общалась с ними в парке развлечений Sea World в Орландо.
На видео, снятом членами семьи, На девочка прижимает расческу к стеклянному резервуару, перебирая зубцами. Дельфины при этом начинают реагировать на слышимый ими звук и собираются перед малышкой.
Со слов отца ребенка, ранее она пыталась воспользоваться разными способами для привлечения внимания дельфинов. Так, в ход шли мобильный телефон, стук по стеклу, разнообразные движения, однако дельфины при этом реагировать никак не хотели.
Однажды малышка случайно увидела в Сети ролик с привлечением млекопитающих расческой и решила воспользоваться данным методом. Как оказалось, он действительно эффективный. Радости девочки не было предела.
На видео, снятом членами семьи, На девочка прижимает расческу к стеклянному резервуару, перебирая зубцами. Дельфины при этом начинают реагировать на слышимый ими звук и собираются перед малышкой.
Со слов отца ребенка, ранее она пыталась воспользоваться разными способами для привлечения внимания дельфинов. Так, в ход шли мобильный телефон, стук по стеклу, разнообразные движения, однако дельфины при этом реагировать никак не хотели.
Однажды малышка случайно увидела в Сети ролик с привлечением млекопитающих расческой и решила воспользоваться данным методом. Как оказалось, он действительно эффективный. Радости девочки не было предела.
Автор: Сёмина Виктория