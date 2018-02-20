Федерация керлинга России обратилась в Следственный комитет
Представители Федерации керлинга России заявили, что направили официальное обращение в Следственный комитет, чтобы компетентные орган помог разобраться в деле Александра Крушельницкого. В тесте спортсмена на допинг, ставшего бронзовым призером Олимпиды-2018, обнаружен запрещенный медпрепарат мельдоний.
В связи с данным фактом Федерация керлинга считает, что необходимо провести расследования. Ее представителям не понятно, как допинг мог оказаться в организме спортсмена. Сам же Крушельниций категорически отрицает сознательное употребление запрещенных медицинских средств. В связи с этим существует версия, что керлингисту мог кто-то подмешать их.
О том, что организация обратилась в СК РФ, сообщил первый вице-президент Александр Созин. Более подробная информация об инциденте пока не разглашается.
В связи с данным фактом Федерация керлинга считает, что необходимо провести расследования. Ее представителям не понятно, как допинг мог оказаться в организме спортсмена. Сам же Крушельниций категорически отрицает сознательное употребление запрещенных медицинских средств. В связи с этим существует версия, что керлингисту мог кто-то подмешать их.
О том, что организация обратилась в СК РФ, сообщил первый вице-президент Александр Созин. Более подробная информация об инциденте пока не разглашается.
Автор: Валерия Орлова