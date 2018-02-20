Астрономы обнаружили старейшую сверхновую DES16C2nm
Астрономы из Университета Саутгемптона обнаружили старейшую сверхновую DES16C2nm возрастом в 10,5 млрд лет, что чуть меньше времени существования Вселенной, сформировавшейся из-за Большого взрыва. Материалы исследования появились в тематическом издании.
Исследователи темной материи назвали сверхновую самой яркой из известных объектов данного типа. Ее свечение в сто раз превышает любой космический взрыв. Вероятно, оно вызвано чрезмерной реакцией внутри звезды, высвободившей в космос огромное количество энергии и металла. По мощности один взрыв можно сравнить с циклом нескольких земных Солнц.
Ученые NASA считают, что сверхновые появляются в Млечном Пути один раз в 50 лет, но во Вселенной взрывы происходят ежесекундно.
Ранее астрономы рассказывали о сверхновой SN1987A.
Исследователи темной материи назвали сверхновую самой яркой из известных объектов данного типа. Ее свечение в сто раз превышает любой космический взрыв. Вероятно, оно вызвано чрезмерной реакцией внутри звезды, высвободившей в космос огромное количество энергии и металла. По мощности один взрыв можно сравнить с циклом нескольких земных Солнц.
Ученые NASA считают, что сверхновые появляются в Млечном Пути один раз в 50 лет, но во Вселенной взрывы происходят ежесекундно.
Ранее астрономы рассказывали о сверхновой SN1987A.
Автор: Джанабилова Татьяна П