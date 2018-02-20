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Ученые: Вирусы могут вызывать развитие диабета
Ученые определили патогены, негативно воздействующие на выработку инсулина. Новое исследование показало, что вирусы способны вызывать два типа диабета, поскольку в них есть белки, могущие повторять действие инсулина.

Ученые: Вирусы могут вызывать развитие диабета


Страдающие от обоих видов диабета имеют нехватку данного гормона, нужного для метаболизма сахара. Пока причина развития болезни остается неизвестной.

Исследователи из Гарварда выявили четыре вида вирусов, производящих повторяющие действие инсулина белки. Они могут вызывать развитие сахарного диабета у тех, кто столкнулся с такими микроорганизмами. Пока неясно, способен ли человек подхватить один из выявленных в процессе исследования вирусов, но открытие дает возможность говорить о том, что такие патогены играют очень важную роль в развитии диабета и некоторых других недугов.

При диабете 1-го типа организмом свои здоровые инсулиновые клетки ошибочно воспринимаются как инородные, после чего иммунитет атакует их. 30% от иммунных болезней являются наследственными, а 70% вызывает влияние внешних факторов, в том числе токсины, питание и инфекции. Науке известно, что в таком случае организмом уничтожаются инсулинпроизводящие клетки. Однако непонятно, почему иммунитет атакует определенные виды клеток.

Новое же исследование позволило предположить, что проблема заключается в вирусах. Некоторые, в том числе Коксаки В4, краснуха и паротит, способны вызвать появление сахарного диабета 1-го типа.

Автор: Дрокина Татьяна
Вчера, 13:47
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