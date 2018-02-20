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Общее количество подключенных к ЭРА-ГЛОНАС машин в РФ возрастет в три раза
К концу 2018 года общее количество автомобилей, подключенных к системе ЭРА-ГЛОНАСС, увеличится в три раза. В настоящее время в стране насчитывают около 1,5 млн машин, оборудованных специализированными устройствами.

Общее количество подключенных к ЭРА-ГЛОНАС машин в РФ возрастет в три раза

Отечественное оборудование предназначено для оперативного реагирования при чрезвычайных обстоятельствах. По мнению Дмитрия Рогозина, вице-премьера РФ, к концу года ожидается до 3,5-4 млн транспортных средств, на которых будет установлено оборудование ЭРА-ГЛОНАСС. В период с января 2016 года система приняла и обработала около 700 тыс. экстренных вызовов, из них более 8,2 тыс. случаев потребовали вызова оперативных служб к месту происшествия. Система была запущена в стране в 2015 году, устройства должны устанавливаться на автомобили пассажирского, а также и грузового типа, поступающих в эксплуатацию на территории России, с 2017 года.

Дмитрий Рогозин отметил, что в России ежедневно фиксируют около 500 ДТП, в каждом девятом имеются погибшие. По информации ГИБДД, в прошедшем году зафиксировано 169,432 тыс. аварий, в них погибли 19,008 тыс. человек, 215,374 тыс. граждан получили травмы различной степени тяжести.

Автор: Семен Зайцев
Вчера, 15:02
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