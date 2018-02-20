Оператор «Бегущего по лезвию 2049» Роджер Дикинс получил главный приз ASC Awards
Оператор киноленты «Бегущий по лезвию 2049» стал лауреатом ASC Awards. Основной приз премии достался Роджеру Дикинсу, это его четвертая победа в конкурсе. Помимо этого, он 14 раз номинировался на премию «Оскар», но ни разу не смог получить её.
В этот раз среди его конкурентов оказались многие известные операторы: Брюно Дельбоннель, Хойте Ван Хойтема, Дан Лаустсен, Рэйчел Моррисон. Отметим, что Роджер Дикинс на сегодня является одним из создателей культовых картин современного кинематографа. Он трудится в сфере кино на протяжении 35 лет. Среди его работ такие фильмы, как «Убийца», «Побег из Шоушенка», «007: Координаты «Скайфолл» «Фарго».
В этот раз среди его конкурентов оказались многие известные операторы: Брюно Дельбоннель, Хойте Ван Хойтема, Дан Лаустсен, Рэйчел Моррисон. Отметим, что Роджер Дикинс на сегодня является одним из создателей культовых картин современного кинематографа. Он трудится в сфере кино на протяжении 35 лет. Среди его работ такие фильмы, как «Убийца», «Побег из Шоушенка», «007: Координаты «Скайфолл» «Фарго».
Автор: Валерий Антонов