Apple выпустила способное устранить ошибку обновление iOS
Компания-производитель гаджетов Apple выпустила обновление iOS 11.2.6, способное устранить ошибку, по причине которой с помощью одного символа выходит из строя iPhone. Ранее появились данные о том, что если на «яблочный» смартфон прислать знак из индийского алфавита телугу, то устройство перезагружается.
Кроме того, нарушается работа мессенжера, с помощью которого был отправлен символ. Эксперты советуют всем владельцам iPhone установить последнее обновление операционной системы, чтобы обезопасить гаджет.
Кроме того, нарушается работа мессенжера, с помощью которого был отправлен символ. Эксперты советуют всем владельцам iPhone установить последнее обновление операционной системы, чтобы обезопасить гаджет.
Автор: Дрокина Татьяна