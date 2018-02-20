На Урале при ремонте моста обнаружили предметы быта XVII века
На Урале во время ремонтных работ, производимых на мосту, ремонтники обнаружили предметы быта, относящиеся к XVII веку. Сообщается, что объект археологического наследия были найдены в центре города Арамиля.
Согласно сообщениям представителей госслужбы управления по региону, ответственного за охрану объектов культурного наследия, на берегах реки работники ремонтной бригады нашли фрагменты разнообразных керамических сосудов, разных размеров кованые гвозди, медные монеты с достоинством в две копейки, выпущенные, как было впоследствии установлено, екатеринбургским монетным двором, а также различные металлургические шлаки.
Археологическая находка, по словам ученых, уже включена в специальный список найденных объектов культурного наследия, относящихся к Свердловской области.
Согласно сообщениям представителей госслужбы управления по региону, ответственного за охрану объектов культурного наследия, на берегах реки работники ремонтной бригады нашли фрагменты разнообразных керамических сосудов, разных размеров кованые гвозди, медные монеты с достоинством в две копейки, выпущенные, как было впоследствии установлено, екатеринбургским монетным двором, а также различные металлургические шлаки.
Археологическая находка, по словам ученых, уже включена в специальный список найденных объектов культурного наследия, относящихся к Свердловской области.
Автор: Сёмина Виктория