Россия стала крупнейшим торговым партнером Украины в 2017 году
В 2017 году Россия стала самым крупным торговым партнером Украины, выручив на экспорте 7,2 млрд долларов. Данные предоставлены экспертами Федеральной службой статистики Украины.
Аналитики рассказали, что за год экспорт российских товаров в страну вырос на 140%, импорт в Россию – 110% (3,9 млрд долларов). КНР заняла второе место по объему ввозимых товаров (5,6 млрд долларов), а Польша – по числу импортируемых. (2,7 млрд долларов).
В общем Украина реализовала за пределами страны продукции на сумму 43,3 млрд долларов (+119%) и ввезла из соседних республик товары на 49,6 млрд рублей (+127%).
В конце января импорт российских товаров в Украину стал резко расти, достигнув 40%. Нацбанк связал процесс с закупками нефтепродуктов, удобрения и угля. Тогда доля импортируемых из РФ товаров составляла 14,2% или 6,33 млрд долларов.
Ранее РФ вошла в тройку основных украинских инвесторов.
Аналитики рассказали, что за год экспорт российских товаров в страну вырос на 140%, импорт в Россию – 110% (3,9 млрд долларов). КНР заняла второе место по объему ввозимых товаров (5,6 млрд долларов), а Польша – по числу импортируемых. (2,7 млрд долларов).
В общем Украина реализовала за пределами страны продукции на сумму 43,3 млрд долларов (+119%) и ввезла из соседних республик товары на 49,6 млрд рублей (+127%).
В конце января импорт российских товаров в Украину стал резко расти, достигнув 40%. Нацбанк связал процесс с закупками нефтепродуктов, удобрения и угля. Тогда доля импортируемых из РФ товаров составляла 14,2% или 6,33 млрд долларов.
Ранее РФ вошла в тройку основных украинских инвесторов.
Автор: Джанабилова Татьяна П