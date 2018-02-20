В Санкт-Петербурге троих человек задержали за ограбление секс-шопа
Трое человек совершили ограбление секс-шопа на Литейном проспекте в Санкт-Петербурге. Полиция произвела задержание подозреваемых, отмечается в сообщении пресс-центра Главка.
Отмечается, что правоохранители рассматривают версию о нападении бизнесмена, сотрудника ограбленной торговой точки, а также неизвестного мужчины. Отмечается, что были похищены ноутбук, мобильный телефон, а также денежные средства в объеме 5 тысяч рублей.
Возраст задержанных составляет 24-32 года. Похищенные вещи оказались частично изъяты. Открыто уголовное дело в соответствии со статьей 162 УК РФ. Фигурантов оставили под стражей в соответствии со статьей 91 процессуального кодекса РФ.
Отмечается, что правоохранители рассматривают версию о нападении бизнесмена, сотрудника ограбленной торговой точки, а также неизвестного мужчины. Отмечается, что были похищены ноутбук, мобильный телефон, а также денежные средства в объеме 5 тысяч рублей.
Возраст задержанных составляет 24-32 года. Похищенные вещи оказались частично изъяты. Открыто уголовное дело в соответствии со статьей 162 УК РФ. Фигурантов оставили под стражей в соответствии со статьей 91 процессуального кодекса РФ.
Автор: Валерий Антонов