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В Санкт-Петербурге троих человек задержали за ограбление секс-шопа
Трое человек совершили ограбление секс-шопа на Литейном проспекте в Санкт-Петербурге. Полиция произвела задержание подозреваемых, отмечается в сообщении пресс-центра Главка.

В Санкт-Петербурге троих человек задержали за ограбление секс-шопа


Отмечается, что правоохранители рассматривают версию о нападении бизнесмена, сотрудника ограбленной торговой точки, а также неизвестного мужчины. Отмечается, что были похищены ноутбук, мобильный телефон, а также денежные средства в объеме 5 тысяч рублей.

Возраст задержанных составляет 24-32 года. Похищенные вещи оказались частично изъяты. Открыто уголовное дело в соответствии со статьей 162 УК РФ. Фигурантов оставили под стражей в соответствии со статьей 91 процессуального кодекса РФ.

Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 12:03
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