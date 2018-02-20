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Нейросеть Google определяет болезни сердца через сетчатку глаза пользователя
Нейросеть Google способна определять болезни сердца снятием информации с сетчатки глаза пользователя. Искусственный интеллект выдаёт точные результаты, если речь идёт об инфарктах и других специфических болезнях.

Нейросеть Google определяет болезни сердца через сетчатку глаза пользователя

Инженеры корпорации сумели создать специальные алгоритмы, нейросеть способна обрабатывать изображения кровеносных микрососудов глаза. Вслед за этим полученные данные сопоставляются с заложенными в программу сведениями проведенных ранее медицинских исследований. При обработке используются сведения, имеющиеся в медицинской карте того или иного пациента. При этом анализируются данные результатов лечения и ранее полученной диагностики. В ходе контрольной сверки состояния сосудов зрачков глаза составляется прогноз заболеваний.

Учитываются данные о ранее перенесенных болезнях, вредных привычках и иных факторах, угнетающих сердце и кровеносную систему организма. Нейросеть Google, как заявляют эксперты в области искусственного интеллекта, предсказывает сердечные приступы будущих периодов с точностью до 70%, причём на последующие пять лет.

Автор: Семен Зайцев
Вчера, 14:15
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