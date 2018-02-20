Нейросеть Google определяет болезни сердца через сетчатку глаза пользователя
Нейросеть Google способна определять болезни сердца снятием информации с сетчатки глаза пользователя. Искусственный интеллект выдаёт точные результаты, если речь идёт об инфарктах и других специфических болезнях.
Инженеры корпорации сумели создать специальные алгоритмы, нейросеть способна обрабатывать изображения кровеносных микрососудов глаза. Вслед за этим полученные данные сопоставляются с заложенными в программу сведениями проведенных ранее медицинских исследований. При обработке используются сведения, имеющиеся в медицинской карте того или иного пациента. При этом анализируются данные результатов лечения и ранее полученной диагностики. В ходе контрольной сверки состояния сосудов зрачков глаза составляется прогноз заболеваний.
Учитываются данные о ранее перенесенных болезнях, вредных привычках и иных факторах, угнетающих сердце и кровеносную систему организма. Нейросеть Google, как заявляют эксперты в области искусственного интеллекта, предсказывает сердечные приступы будущих периодов с точностью до 70%, причём на последующие пять лет.
Инженеры корпорации сумели создать специальные алгоритмы, нейросеть способна обрабатывать изображения кровеносных микрососудов глаза. Вслед за этим полученные данные сопоставляются с заложенными в программу сведениями проведенных ранее медицинских исследований. При обработке используются сведения, имеющиеся в медицинской карте того или иного пациента. При этом анализируются данные результатов лечения и ранее полученной диагностики. В ходе контрольной сверки состояния сосудов зрачков глаза составляется прогноз заболеваний.
Учитываются данные о ранее перенесенных болезнях, вредных привычках и иных факторах, угнетающих сердце и кровеносную систему организма. Нейросеть Google, как заявляют эксперты в области искусственного интеллекта, предсказывает сердечные приступы будущих периодов с точностью до 70%, причём на последующие пять лет.
Автор: Семен Зайцев