Кайли Миноуг призналась, что не сможет иметь детей
Кайли Миноуг не сможет иметь детей, в чем она сама призналась на днях, отметив, что очень расстроилась по данному поводу. Более того, после расставания с любимым певица пережила сильный нервный срыв, после которого долго не могла отойти.
«Я очень долго плакала, поэтому это отразилось на работе моего организма в целом. Банально не хотелось ничего. Залечивать душевные раны я отправилась в Таиланд. Потребовалось время, чтобы осознать, что это просто был не мой человек. Меня спасла моя практичность, не могу долго хандрить, нужно жить дальше, в этом смысл», - заявила Миноуг.
В 2005 году у исполнительницы выявили рак груди, что лишило ее возможности стать мамой естественным способом. При этом певица надеется встретить мужчину с ребенком, которому сможет стать полноценной матерью.
«Я очень долго плакала, поэтому это отразилось на работе моего организма в целом. Банально не хотелось ничего. Залечивать душевные раны я отправилась в Таиланд. Потребовалось время, чтобы осознать, что это просто был не мой человек. Меня спасла моя практичность, не могу долго хандрить, нужно жить дальше, в этом смысл», - заявила Миноуг.
В 2005 году у исполнительницы выявили рак груди, что лишило ее возможности стать мамой естественным способом. При этом певица надеется встретить мужчину с ребенком, которому сможет стать полноценной матерью.
Автор: Сёмина Виктория