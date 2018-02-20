Алину Кабаеву назвали ярким примером в художественной гимнастике
Недавно в российской столице провелись соревнования Кубка чемпионок имени Алины Кабаевой по художественной гимнастике, на которых поприсутствовала знаменитая гимнастка, в чью честь они и названы. Победу одержала россиянка Дина Аверина, а ее сестра-близняшка Арина получила второе место.
Кабаева пришла посмотреть на состязание в строгом черном платье, а волосы собрала в опрятный хвост. Гимнастка фотографировалась с поклонниками, в частности есть снимок с юной спортсменкой, привлекший особое внимание. Фото подписали массой положительных комментариев и похвал. Фолловеры отметили отзывчивость и участливость Алины Кабаевой, которая поддерживает и помогает развиваться юным дарованиям, и является ярким примером для подражания.
Прежде заслуженная спортсменка предложила отредактировать программу Олимпиады, добавив большее количество золотых наград за отдельные виды художественной гимнастики, в частности за мяч, ленту, обруч и скакалку. Кабаева считает, что достижение привлечет внимание и представителей разных стран, потому как в результате на Олимпиаде будет достигнуто не две, а шесть медалей.
Примечательно, что Алина Кабаева выступает послом чемпионата мира по художественной гимнастике.
Кабаева пришла посмотреть на состязание в строгом черном платье, а волосы собрала в опрятный хвост. Гимнастка фотографировалась с поклонниками, в частности есть снимок с юной спортсменкой, привлекший особое внимание. Фото подписали массой положительных комментариев и похвал. Фолловеры отметили отзывчивость и участливость Алины Кабаевой, которая поддерживает и помогает развиваться юным дарованиям, и является ярким примером для подражания.
Прежде заслуженная спортсменка предложила отредактировать программу Олимпиады, добавив большее количество золотых наград за отдельные виды художественной гимнастики, в частности за мяч, ленту, обруч и скакалку. Кабаева считает, что достижение привлечет внимание и представителей разных стран, потому как в результате на Олимпиаде будет достигнуто не две, а шесть медалей.
Примечательно, что Алина Кабаева выступает послом чемпионата мира по художественной гимнастике.
Автор: Богданова Ярослава