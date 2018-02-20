В Сети появился трейлер интерактивного режима Assassin’s Creed: Origins
В Сети появился трейлер интерактивного режима популярной игры Assassin’s Creed: Origins. Ролик снят и предоставлен французской компанией Ubisoft, запустившей проект.
Разработчики хотели показать геймерам важность созерцания и создали мир, позволяющий бродить и изучать Древний Египет, не беспокоясь о монстрах в виде крокодилов, способных выпрыгнуть из болота в любой момент. Сначала в распоряжении игроков будет 75 виртуальных экскурсий, сопровождаемых рассказами исторических фактов эпохи.
Продажи Assassin’s Creed стартовали 27 октября. Сейчас игра, высоко оцененная критиками, доступна с обновлением, работающим на любых платформах.
Ранее программисты рассказали о боевой системе игры.
Разработчики хотели показать геймерам важность созерцания и создали мир, позволяющий бродить и изучать Древний Египет, не беспокоясь о монстрах в виде крокодилов, способных выпрыгнуть из болота в любой момент. Сначала в распоряжении игроков будет 75 виртуальных экскурсий, сопровождаемых рассказами исторических фактов эпохи.
Продажи Assassin’s Creed стартовали 27 октября. Сейчас игра, высоко оцененная критиками, доступна с обновлением, работающим на любых платформах.
Ранее программисты рассказали о боевой системе игры.
Автор: Джанабилова Татьяна П