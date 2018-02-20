Немецкий смартфон AGM X6 невозможно разбить
Все современные смартфоны являются довольно хрупкими, из-за скользкой поверхности их очень просто выронить из рук. Недавно был анонсирован девайс AGM X6, который невозможно разбить.
Устройство обзаведется топовым оснащением и невероятно прочным корпусом. AGM X6 практически невозможно сломать. Официальный анонс смартфона состоится в рамках предстоящей MWC 2018, которая начнет свою работу в Барселоне на этой неделе, 25 февраля.
AGM X3 поступит на рынок с безрамочным экраном на 6 дюймов, его производителем выступит компания Japan Display. Соотношение сторон дисплея составит 18:0, а разрешение 2160х1080 рх. В качестве аппаратной основы указан 8-ядерный чипсет Qualcomm Snapdragon 845 с тактовой частотой 2,8 ГГц. Девайс обладает двойной основной камерой на 24 Мп. Операционной системой выступает Android 8.0 Oreo.
На сегодняшний день точная информация о защите смартфона пока отсутствует, однако уже сейчас производитель называет свой продукт самым прочным устройством 2018 года. В частности, AGM X6 защищен от попадания пыли, влаги, падений, ударов и иных видов физического воздействия.
Устройство обзаведется топовым оснащением и невероятно прочным корпусом. AGM X6 практически невозможно сломать. Официальный анонс смартфона состоится в рамках предстоящей MWC 2018, которая начнет свою работу в Барселоне на этой неделе, 25 февраля.
AGM X3 поступит на рынок с безрамочным экраном на 6 дюймов, его производителем выступит компания Japan Display. Соотношение сторон дисплея составит 18:0, а разрешение 2160х1080 рх. В качестве аппаратной основы указан 8-ядерный чипсет Qualcomm Snapdragon 845 с тактовой частотой 2,8 ГГц. Девайс обладает двойной основной камерой на 24 Мп. Операционной системой выступает Android 8.0 Oreo.
На сегодняшний день точная информация о защите смартфона пока отсутствует, однако уже сейчас производитель называет свой продукт самым прочным устройством 2018 года. В частности, AGM X6 защищен от попадания пыли, влаги, падений, ударов и иных видов физического воздействия.
Автор: Валерия Орлова