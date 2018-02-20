Актеры из "Сватов" и "Папиных дочек" попали в базу данных вебсайта "Миротворец"
Актеры картин «Сваты» и «Папины дочки» оказались в базе данных вебсайта «Миротворец». Анатолий Васильев, сыгравший в первом сериале, и Ольга Волкова из второго оказались в списке нежелательных лиц из-за посещения территории Крыма.
Ранее по решению Госкино Украины был запрещен показ всех сезонов сериала «Сваты» при участии российского актера Федора Добронравова. Последнему запретили въезд в государство по той же причине. В состав базы данных вебсайта «Миротворец» были включены российские актеры Анна Большова, снимавшаяся в сериале «Солдаты», а также Егор Баринов («Взять Тарантину»).
Как отмечается на странице портала, актеры внесены в базу данных по факту «сознательного нарушения госграницы Украины», а гастроли в Крыму характеризуют как противоправную деятельность. Вебсайт «Миротворец» достаточно известен своими скандальными публикациями, в рамках которых обнародует информацию журналистов, ополченцев из Донбасса, а также иных граждан. Целью заметок становятся, по их словам, «изменники родины». В базу вебсайта «Миротворец» оказались включены данные о ряде деятелей культуры России.
Ранее по решению Госкино Украины был запрещен показ всех сезонов сериала «Сваты» при участии российского актера Федора Добронравова. Последнему запретили въезд в государство по той же причине. В состав базы данных вебсайта «Миротворец» были включены российские актеры Анна Большова, снимавшаяся в сериале «Солдаты», а также Егор Баринов («Взять Тарантину»).
Как отмечается на странице портала, актеры внесены в базу данных по факту «сознательного нарушения госграницы Украины», а гастроли в Крыму характеризуют как противоправную деятельность. Вебсайт «Миротворец» достаточно известен своими скандальными публикациями, в рамках которых обнародует информацию журналистов, ополченцев из Донбасса, а также иных граждан. Целью заметок становятся, по их словам, «изменники родины». В базу вебсайта «Миротворец» оказались включены данные о ряде деятелей культуры России.
Автор: Валерий Антонов