Голая Ольга Бузова рассказала о примирении с бывшим
Голая Ольга Бузова рассказала о примирении с бывшим парнем. Откровенное признание певицы появится в мартовском номере журнала «Дом-2». Обложка глянца уже красуется на официальной странице проекта в соцсети Instagram.
На фото Бузова предстала с голыми плечами, украшенными стразами. Фанаты заинтригованы и гадают, о ком звезда рассказывает в интервью: «Про Тарасова будет говорить?», «Полный кошмар», «О ком речь? У нее полно бывших».
Сейчас Бузова старается не заводить серьезных отношения, хотя ее экс-супруг Дмитрий Тарасов уже женился, выбрав модель Анастасию Костенко. Бракосочетание состоялось 9 января. Судя по слухам, пара уже ждет первенца.
Ранее пользователи были озадачены исчезновением и без того маленького бюста Бузовой.
На фото Бузова предстала с голыми плечами, украшенными стразами. Фанаты заинтригованы и гадают, о ком звезда рассказывает в интервью: «Про Тарасова будет говорить?», «Полный кошмар», «О ком речь? У нее полно бывших».
Сейчас Бузова старается не заводить серьезных отношения, хотя ее экс-супруг Дмитрий Тарасов уже женился, выбрав модель Анастасию Костенко. Бракосочетание состоялось 9 января. Судя по слухам, пара уже ждет первенца.
Ранее пользователи были озадачены исчезновением и без того маленького бюста Бузовой.
Автор: Джанабилова Татьяна П