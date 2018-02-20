Больной раком ведущий погоды Александр Беляев возвращается к работе
Больной раком легких ведущий программы погоды Александр Беляев возвращается к работе на НТВ. Как он признался, борьба со страшным заболеванием продолжается на протяжении 6 лет. За период лечения Беляев сбросил 10 кг веса. В декабре ведущий не покидал дом, однако теперь врачи больше не ограничивают его в трудовой деятельности.
«Все продолжается по плану. Сегодня готовлюсь к прохождению восстановительной операции. Движуха есть, карабкаюсь наверх! Доктора Онкологического центра им. Блохина любезны со мной, следят за состоянием здоровья. О полном излечении, к сожалению, еще слишком рано говорить», - цитируют СМИ Александра Беляева.
Как сообщил ведущий, в течение сеансов химиотерапии он принял огромное число таблеток. На операцию медики возлагали большие надежды. По словам телеведущего, после выяснения диагноза он сразу бросил курить.
«Все продолжается по плану. Сегодня готовлюсь к прохождению восстановительной операции. Движуха есть, карабкаюсь наверх! Доктора Онкологического центра им. Блохина любезны со мной, следят за состоянием здоровья. О полном излечении, к сожалению, еще слишком рано говорить», - цитируют СМИ Александра Беляева.
Как сообщил ведущий, в течение сеансов химиотерапии он принял огромное число таблеток. На операцию медики возлагали большие надежды. По словам телеведущего, после выяснения диагноза он сразу бросил курить.
Автор: Валерий Антонов