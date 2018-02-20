Актуальные новости
Московское время
:
EUR 69.89 USD 56.52
Курс валют на 21.02.2018
exclusive / Технологии / Важно

Эксперты Google выявили уязвимость в браузере Microsoft Edge
Инженеры корпорации Google обнаружили уязвимость в популярном браузере Microsoft Edge. По информации экспертов, работающих в проекте Project Zero, речь идёт о безопасности при пользовании электронным продуктом.

Эксперты Google выявили уязвимость в браузере Microsoft Edge


В ОС Windows 10 Creators Update использовали новую технологию Arbitrary Code Guard (ACG). Она защищает от вредоносного кода, происходит отработка кодированной информации, имеющей подпись. Корпорация Microsoft успела устранить выявленную неисправность, об этом сообщили специалисты по кибербезопасности Google, раскрыв обнаруженную уязвимость в Edge. Баг позволяет игнорировать механизм защиты ACG. Новая технология призвана надёжно блокировать потенциальному хакеру возможность загрузить в память ПК неподписанный код при использовании браузера. Иван Фратрик (Ivan Fratric), эксперт из Google Project Zero, рассказал, что имеется эффектный метод по обходу защиты ACG. Атака осуществляется при использовании специализированного вредоносного WEB-сайта, который можно легко открыть в браузере.

Microsoft сделала JIT-компилятор в Edge отдельной процедурой, он был изолирован в «собственной песочнице». Баг связан с тем, что в технологическом аспекте происходит запись данных в имеющийся контентный процесс.

Автор: Семен Зайцев
Вчера, 20:08
Читайте также
Составлен портрет типичного российского убийцы
В День сил спецопераций инициативной группой
Ростуризм ожидает увеличения выездного турпотока
Стивен Сигал выступил в роли амбассадора
Видеокамеры зафиксировали призрака в московском
Детей блокадного Ленинграда предложили приравнять
Минфин РФ выбрал 46 банков для выдачи ипотеки под
В Дубае выпустили детское питание на основе
В Egyptair подтвердили перенос возобновления
В Чувашии министр предрек сексуально активным
В Петербурге ограничили теплообеспечение в 77
В ООН почтили память дипломата Виталия Чуркина
Добавление комментария
Последние новости
21.02, 02:30 Пилоты МАЦ прошли переобучения к полетам ночью
21.02, 02:00 На Багамах найдена исчезнувшая цивилизация
21.02, 01:30 Астрономы изучают «близнеца» Млечного Пути NGC 6744
21.02, 01:00 Составлен портрет типичного российского убийцы
21.02, 00:47 В NASA ввели особую систему слежения за опасными
21.02, 00:30 Дарья Жукова породила слухи о романе с греческим
21.02, 00:15 Ровер Opportunity сделал первое за 14 лет «селфи» на
21.02, 00:00 Лариса Гузеева показала, как одевается за кадром шоу
20.02, 23:49 Купить Samsung Galaxy S9/ S9+ можно будет со скидкой в
20.02, 23:14 В Сети засветился прототип смартфона Sony Xperia XZ2
20.02, 23:00 Ученые выявили 15 определяющих черты лица генов
20.02, 22:44 Планетологи: Через 20 лет на Юпитере исчезнет шторм
20.02, 22:30 Медиум из Испании обещает весной апокалиптические события
20.02, 22:14 Alfa Romeo Sauber представила болид 2018 года с мотором
20.02, 22:00 Учёные выяснили реакцию мозга ребенка после инсульта
20.02, 21:50 В День сил спецопераций инициативной группой «Бездомный
20.02, 21:43 Британский сноубордист сумел установить рекорд по
20.02, 21:43 Знакомые Евгения Осина сообщили об его затворничестве и
20.02, 21:33 Спецверсию версию Edition 30 Jahre получил кабриолет BMW
20.02, 21:30 Ученые: «Прыгающие гены» помогли вампирам привыкнуть к