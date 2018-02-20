Эксперты Google выявили уязвимость в браузере Microsoft Edge
Инженеры корпорации Google обнаружили уязвимость в популярном браузере Microsoft Edge. По информации экспертов, работающих в проекте Project Zero, речь идёт о безопасности при пользовании электронным продуктом.
В ОС Windows 10 Creators Update использовали новую технологию Arbitrary Code Guard (ACG). Она защищает от вредоносного кода, происходит отработка кодированной информации, имеющей подпись. Корпорация Microsoft успела устранить выявленную неисправность, об этом сообщили специалисты по кибербезопасности Google, раскрыв обнаруженную уязвимость в Edge. Баг позволяет игнорировать механизм защиты ACG. Новая технология призвана надёжно блокировать потенциальному хакеру возможность загрузить в память ПК неподписанный код при использовании браузера. Иван Фратрик (Ivan Fratric), эксперт из Google Project Zero, рассказал, что имеется эффектный метод по обходу защиты ACG. Атака осуществляется при использовании специализированного вредоносного WEB-сайта, который можно легко открыть в браузере.
Microsoft сделала JIT-компилятор в Edge отдельной процедурой, он был изолирован в «собственной песочнице». Баг связан с тем, что в технологическом аспекте происходит запись данных в имеющийся контентный процесс.
В ОС Windows 10 Creators Update использовали новую технологию Arbitrary Code Guard (ACG). Она защищает от вредоносного кода, происходит отработка кодированной информации, имеющей подпись. Корпорация Microsoft успела устранить выявленную неисправность, об этом сообщили специалисты по кибербезопасности Google, раскрыв обнаруженную уязвимость в Edge. Баг позволяет игнорировать механизм защиты ACG. Новая технология призвана надёжно блокировать потенциальному хакеру возможность загрузить в память ПК неподписанный код при использовании браузера. Иван Фратрик (Ivan Fratric), эксперт из Google Project Zero, рассказал, что имеется эффектный метод по обходу защиты ACG. Атака осуществляется при использовании специализированного вредоносного WEB-сайта, который можно легко открыть в браузере.
Microsoft сделала JIT-компилятор в Edge отдельной процедурой, он был изолирован в «собственной песочнице». Баг связан с тем, что в технологическом аспекте происходит запись данных в имеющийся контентный процесс.
Автор: Семен Зайцев