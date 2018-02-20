Facebook дали месяц на объяснение причин блокировки аккаунтов Кадырова
В начале февраля сотрудники Роскомнадзора в очередной раз подняли вопрос по поводу причин блокировки аккаунтов Рамзана Кадрырова в Facebook и Instagram. Об этом СМИ рассказал Вадим Субботин, заместитель главы ведомства.
«Мы встречались с представителями Facebook и поднимали этот вопрос. Еще раз в письменном виде мы вручили наш запрос. Им дан месяц, коллеги пока не ответили», - заявил Субботин. Этот месяц ведомство станет отсчитывать с момента встречи. Вопрос продолжает находиться на контроле.
Профили главы Чечни Рамзана Кадырова перестали работать 23 декабря. После этого представители Роскомнадзора потребовали объяснить Facebook причину блокировки страницы политика. Якобы в качестве нее выступает внесение Кадырова в санкционный список США. Сам государственный деятель связал блокировку с критикой действий американского руководства в исламских странах. Он заявил, что теперь из принципа не восстановит аккаунт в этой социальной сети.
«Мы встречались с представителями Facebook и поднимали этот вопрос. Еще раз в письменном виде мы вручили наш запрос. Им дан месяц, коллеги пока не ответили», - заявил Субботин. Этот месяц ведомство станет отсчитывать с момента встречи. Вопрос продолжает находиться на контроле.
Профили главы Чечни Рамзана Кадырова перестали работать 23 декабря. После этого представители Роскомнадзора потребовали объяснить Facebook причину блокировки страницы политика. Якобы в качестве нее выступает внесение Кадырова в санкционный список США. Сам государственный деятель связал блокировку с критикой действий американского руководства в исламских странах. Он заявил, что теперь из принципа не восстановит аккаунт в этой социальной сети.
Автор: Валерия Орлова