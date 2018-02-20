В Подмосковье официантка кулаком до смерти забила посетителя кафе
17 февраля в Коломне (Подмосковье) официантка кулаком до смерти забила посетителя кафе. Инцидент прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД.
Сообщается, что официантка повздорила с клиентом. Отвечая на нападки оппонента, женщина нанесла мужчине четыре удара по голове, приведших к смерти. Подозреваемая в убийстве по неосторожности задержана. Следователи уже переквалифицировали статью, отнеся произошедшее к «Умышленному причинению вреда здоровью, приведшему к смерти потерпевшего». Известно, что погибший ранее отбывал наказание за ограбление и мошенничество.
Ранее в Подмосковье нашли тело зарезанной старшеклассницы.
Сообщается, что официантка повздорила с клиентом. Отвечая на нападки оппонента, женщина нанесла мужчине четыре удара по голове, приведших к смерти. Подозреваемая в убийстве по неосторожности задержана. Следователи уже переквалифицировали статью, отнеся произошедшее к «Умышленному причинению вреда здоровью, приведшему к смерти потерпевшего». Известно, что погибший ранее отбывал наказание за ограбление и мошенничество.
Ранее в Подмосковье нашли тело зарезанной старшеклассницы.
Автор: Джанабилова Татьяна П