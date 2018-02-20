Наталья Подольская показала на видео подросшего сына Артемия
Наталья Подольская продемонстрировала в Instagram видео c подросшим сыном. Поклонники оставили большое количество положительных комментариев.
Подольская запечатлела на видео исполнение ребенком песни Владимира Преснякова. За кадром слова мальчику подсказывает сам исполнитель. Мальчик повторяет сообщения за отцом и улыбается в камеру. Пользователи отметили детскую непосредственность мальчика.
Комментаторы отметили, что мальчик уже достаточно большой. Помимо этого, они подчеркнули его большое сходство с Владимиром Пресняковым. Видео просмотрели больше 160 тысяч раз.
Подольская запечатлела на видео исполнение ребенком песни Владимира Преснякова. За кадром слова мальчику подсказывает сам исполнитель. Мальчик повторяет сообщения за отцом и улыбается в камеру. Пользователи отметили детскую непосредственность мальчика.
Комментаторы отметили, что мальчик уже достаточно большой. Помимо этого, они подчеркнули его большое сходство с Владимиром Пресняковым. Видео просмотрели больше 160 тысяч раз.
Автор: Валерий Антонов