Актриса Ольга Волкова расстроена из-за попадания в базу данных «Миротворца»
Актриса Ольга Волкова расстроена из-за попадания в базу данных «Миротворца», лишившую ее возможности посетить Украину из-за поездки в Крым. Информация появилась в СМИ.
«Три года назад я давала на полуострове спектакль. Позже меня утвердили на другую роль, но на съемки, проходившие в Украине, не пустили. Три года прошло, но я так и не могу попасть в страну и уже сомневаюсь, что когда-нибудь этот запрет будет снят. У меня много любимых людей остались там, но я лишена возможности лично увидеть их. «Миротворец» многим подпортил жизнь», - рассказала Волкова.
Кроме Волковой, в базу «Миротворца» попали Анатолий Васильев, Анна Большова, Егор Баранов, Юрий Стоянов.
«Три года назад я давала на полуострове спектакль. Позже меня утвердили на другую роль, но на съемки, проходившие в Украине, не пустили. Три года прошло, но я так и не могу попасть в страну и уже сомневаюсь, что когда-нибудь этот запрет будет снят. У меня много любимых людей остались там, но я лишена возможности лично увидеть их. «Миротворец» многим подпортил жизнь», - рассказала Волкова.
Кроме Волковой, в базу «Миротворца» попали Анатолий Васильев, Анна Большова, Егор Баранов, Юрий Стоянов.
Автор: Джанабилова Татьяна П