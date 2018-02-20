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Актриса Ольга Волкова расстроена из-за попадания в базу данных «Миротворца»
Актриса Ольга Волкова расстроена из-за попадания в базу данных «Миротворца», лишившую ее возможности посетить Украину из-за поездки в Крым. Информация появилась в СМИ.

Актриса Ольга Волкова расстроена из-за попадания в базу данных «Миротворца»


«Три года назад я давала на полуострове спектакль. Позже меня утвердили на другую роль, но на съемки, проходившие в Украине, не пустили. Три года прошло, но я так и не могу попасть в страну и уже сомневаюсь, что когда-нибудь этот запрет будет снят. У меня много любимых людей остались там, но я лишена возможности лично увидеть их. «Миротворец» многим подпортил жизнь», - рассказала Волкова.

Кроме Волковой, в базу «Миротворца» попали Анатолий Васильев, Анна Большова, Егор Баранов, Юрий Стоянов.

Автор: Джанабилова Татьяна П
Вчера, 14:30
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