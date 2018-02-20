Ксения Бородина вступила в «Команду Путина»

«Я радуюсь тому факту, что стала частью команды Putin Team. Меня переполняет гордость за своего мужа, поэтому я стараюсь быть ему постоянной поддержкой во всех начинаниях. Мы вдвоем представляем уже целую команду, помогающую другим совершать добрые поступки», - отметила Бородина.

О формировании общественного движения в поддержку Путина в ноябре прошлого года объявил хоккеист Александр Овечкин. К настоящему моменту к нему уже присоединились Николай Басков, Михаил Галустян, Андрей Рожков, Зара, Полина Гагарина, Елена Исинбаева и другие.