Видеокамеры зафиксировали призрака в московском музее
В Москве сотрудники «Стрелецких палат» пожаловались на привидение, которое испытывает терпение персонала - выключает свет в помещениях и периодически ломает оборудование. Камера видеонаблюдения зафиксировала аномалию на одном из лестничных пролётов.
Сотрудники «Стрелецких палат» называют приведение «музейным», по аналогии с домовым. Призрак, как полагают специалисты, невзлюбил картину «Спас нерукотворный». Это выражается в том, что размещённая непосредственно над полотном лампа периодически мигает. Сотрудники учреждения неоднократно пытались установить, кто может устраивать подобные действия. Музейные помещения посетил один из священнослужителей, вслед за ним – экстрасенс. Специалист по паранормальным явлениям, после анализа ситуации, сделал предложение, что на лестнице, как он считает, открывается портал в иной мир.
В бывших палатах думного дьяка Семёна Титова за 400 лет могли произойти различные явления, считают сотрудники музея. Они привыкли к музейному, надеясь решить дело мирно, хотя одна из ясновидящих предложила изгнать «нечистый дух» за 40 дней.
Сотрудники «Стрелецких палат» называют приведение «музейным», по аналогии с домовым. Призрак, как полагают специалисты, невзлюбил картину «Спас нерукотворный». Это выражается в том, что размещённая непосредственно над полотном лампа периодически мигает. Сотрудники учреждения неоднократно пытались установить, кто может устраивать подобные действия. Музейные помещения посетил один из священнослужителей, вслед за ним – экстрасенс. Специалист по паранормальным явлениям, после анализа ситуации, сделал предложение, что на лестнице, как он считает, открывается портал в иной мир.
В бывших палатах думного дьяка Семёна Титова за 400 лет могли произойти различные явления, считают сотрудники музея. Они привыкли к музейному, надеясь решить дело мирно, хотя одна из ясновидящих предложила изгнать «нечистый дух» за 40 дней.
Автор: Семен Зайцев