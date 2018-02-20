Воронежец обнаружил у себя дома радиоактивные часы
Воронежец обнаружил в своем доме радиоактивные часы. Соответствующие данные были предоставлены работниками пресс-центра ГО И ЧС города.
Как выяснилось, мужчина принял решение самостоятельно провести замеры гамма-фона с помощью дозиметра. Впоследствии он вынужденно обратился к специалистам спасательной службы.
Оперативная группа тут же прибыла в квартиру по улице Невского, а затем передала сведения о необычной находке Роспотребнадзору по области, а также АЭС Воронежа. Опасения горожанина относительно повышенного радиации фона подтвердились. Предмет продемонстрировал излучения выше допустимой нормы. Специалисты изъяли его и готовятся передать настенные часы Нововоронежской АЭС в целях проведения экспертизы.
Как выяснилось, мужчина принял решение самостоятельно провести замеры гамма-фона с помощью дозиметра. Впоследствии он вынужденно обратился к специалистам спасательной службы.
Оперативная группа тут же прибыла в квартиру по улице Невского, а затем передала сведения о необычной находке Роспотребнадзору по области, а также АЭС Воронежа. Опасения горожанина относительно повышенного радиации фона подтвердились. Предмет продемонстрировал излучения выше допустимой нормы. Специалисты изъяли его и готовятся передать настенные часы Нововоронежской АЭС в целях проведения экспертизы.
Автор: Валерий Антонов