Украинцев назвали главными дилерами синтетических наркотиков в России
Эксперты назвали украинцев назвали главными дилерами синтетических наркотиков в России. По словам Игоря Зубова, заместителя главы МВД, такие средства на территории Украины производятся постоянно. Аналогичные поставки осуществляются в Европу.
«У нас появилось государство, которое занимается организацией наркотрафика. К сожалению, это Украина», - сообщает представителей ведомства.
Имеется информация, что на территории Украины системно производятся наркотические вещества.
«У нас появилось государство, которое занимается организацией наркотрафика. К сожалению, это Украина», - сообщает представителей ведомства.
Имеется информация, что на территории Украины системно производятся наркотические вещества.
Автор: Валерия Орлова