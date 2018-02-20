В Тверской области задержали браконьера, не успевшего разделать лося
В Тверской области задержали 38-летнего браконьера, не успевшего разделать застреленного лося. Инцидент, произошедший в 2 километрах от деревни Яшкино, прокомментировали сотрудники МВД.
Председатель общества рыболов и охотников по телефону сообщил полицейским, что нашел мертвого лося с пулевыми ранения. Правоохранители выехали на место и по горячим следам задержали местного жителя по подозрению в незаконном отстреле животного. Задержанный доставлен в отделение МВД. В качестве улик к уголовному дело приобщен топор, нож для разделки, снегоход и ружье.
Ранее в Тверской области лось попал под колеса.
Председатель общества рыболов и охотников по телефону сообщил полицейским, что нашел мертвого лося с пулевыми ранения. Правоохранители выехали на место и по горячим следам задержали местного жителя по подозрению в незаконном отстреле животного. Задержанный доставлен в отделение МВД. В качестве улик к уголовному дело приобщен топор, нож для разделки, снегоход и ружье.
Ранее в Тверской области лось попал под колеса.
Автор: Джанабилова Татьяна П