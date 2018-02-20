В Саратове девушка сбежала от насильника в одних носках
В районе российского города Саратов местные жители удивились, когда увидели девушку, которая бежала по заснеженной улице без обуви, только в носках. Оказалось, так она бежала от насильника, удерживающего ее угрозами в его квартире.
К правоохранителям города пришла девушка 18-ти лет, которая заявила, что ее изнасиловали. По ее словам, местный житель 33-х лет удерживал ее в одной из саратовских квартир.
По сообщению местного следователя, преступник познакомился с саратовчанкой во «ВКонтакте». В этой социальной сети он переписывался и с ее подругой. Он заявил, что ее знакомая у него дома, причем она пребывает в неадекватном состоянии. Молодая девушка отправилась на помощь, но попала в ловушку. С угрозами мужчина ее изнасиловал. Она попыталась спастись и, отпросившись в туалет, выбежала в носках на зимнюю улицу. Очевидцы и вызвали полицейских.
Саратовца быстро задержали, он дал признался в преступлении. Против него возбудили уголовное делопроизводство по признакам злодеяния, которое квалифицируется, как «Насильственное действие сексуального характера».
К правоохранителям города пришла девушка 18-ти лет, которая заявила, что ее изнасиловали. По ее словам, местный житель 33-х лет удерживал ее в одной из саратовских квартир.
По сообщению местного следователя, преступник познакомился с саратовчанкой во «ВКонтакте». В этой социальной сети он переписывался и с ее подругой. Он заявил, что ее знакомая у него дома, причем она пребывает в неадекватном состоянии. Молодая девушка отправилась на помощь, но попала в ловушку. С угрозами мужчина ее изнасиловал. Она попыталась спастись и, отпросившись в туалет, выбежала в носках на зимнюю улицу. Очевидцы и вызвали полицейских.
Саратовца быстро задержали, он дал признался в преступлении. Против него возбудили уголовное делопроизводство по признакам злодеяния, которое квалифицируется, как «Насильственное действие сексуального характера».
Автор: Дрокина Татьяна