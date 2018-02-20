В Петербурге ограничили теплообеспечение в 77 домах
Об ограничении теплообеспечения в 77 домах заявили в Петербурге. Ситуация коснулась некоторых жителей Невского района. В качестве причин, спровоцировавших проблемы, в ТЭКе назвали технологическое нарушение, произошедшее прошлой ночью на 400-миллиметровом трубопроводе на улице Седова.
В настоящий момент ограниченные от тепла дома получают только холодное водоснабжение, поступающего в полной объеме по резервной линии. Чтобы устранить возникший дефект, прокомментировали в компании, реконструируемый участок нуждается в большом объеме работ с заменой 30 метров трубы. При этом сложность работ заключается в присутствии в данном множества других подземных коммуникаций, что увеличивает срок ликвидации последствий аварии.
В настоящий момент ограниченные от тепла дома получают только холодное водоснабжение, поступающего в полной объеме по резервной линии. Чтобы устранить возникший дефект, прокомментировали в компании, реконструируемый участок нуждается в большом объеме работ с заменой 30 метров трубы. При этом сложность работ заключается в присутствии в данном множества других подземных коммуникаций, что увеличивает срок ликвидации последствий аварии.
Автор: Сёмина Виктория