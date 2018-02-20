Еду для космонавтов будут отправлять в емкостях из ламистера
По последней информации СМИ стало известно, что к концу этого года для российских космонавтов на МКС начнут отправлять еду в модернизированных емкостях из ламистера. Сообщается, что жестяные банки заменятся тарой из ламинированной алюминиевой фольги.
Она гораздо легче, поэтому это позволит удешевить транспортировку пищи на станцию. Ламистер не меняет вкусовых качеств еды для космонавтов, он меньше весит, а емкость значительно легче распаковывается и не занимает много места в контейнере для мусора.
Примечательно, что вся еда, доставляемая на МКС, обезвоживается или сублимируется, а поступает уже в виде тюбиков и консервированных банок. Однако космонавтов больше интересует удобство новой емкости, чтобы она не способствовала рассеиванию еды по станции, а нововведения они восприняли положительно.
Она гораздо легче, поэтому это позволит удешевить транспортировку пищи на станцию. Ламистер не меняет вкусовых качеств еды для космонавтов, он меньше весит, а емкость значительно легче распаковывается и не занимает много места в контейнере для мусора.
Примечательно, что вся еда, доставляемая на МКС, обезвоживается или сублимируется, а поступает уже в виде тюбиков и консервированных банок. Однако космонавтов больше интересует удобство новой емкости, чтобы она не способствовала рассеиванию еды по станции, а нововведения они восприняли положительно.
Автор: Богданова Ярослава