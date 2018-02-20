Новый SsangYong Actyon получит электромотор и светодиоды
Новый концептуальный кроссовер SsangYong Actyon, который сменит Korando, получит электромотор и светодиоды. Презентация автомобиля из сегмента e-SIV состоится на автовыставке в Женеве.
SsangYong Actyon отличает от предшественника шестиугольная радиаторная решетка от Rexton и двигатель, способный проехать на одном заряде до 450 километров пути. Мощность агрегата составляет 190 «лошадей» при максимальном разгоне до 150 км/час. За 50 минут автомобиль может зарядиться на 80%.
Серийное производство, согласно планам концерна, стартует в 2019 году. В это же время производитель должен выпустить полностью электрический внедорожник.
SsangYong Actyon отличает от предшественника шестиугольная радиаторная решетка от Rexton и двигатель, способный проехать на одном заряде до 450 километров пути. Мощность агрегата составляет 190 «лошадей» при максимальном разгоне до 150 км/час. За 50 минут автомобиль может зарядиться на 80%.
Серийное производство, согласно планам концерна, стартует в 2019 году. В это же время производитель должен выпустить полностью электрический внедорожник.
Автор: Джанабилова Татьяна П