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Сын Тамары Гвердцители не смог приехать на 55-летие матери
Тамара Гвирдцители отметила свой 55-летний юбилей в кругу родных и близких, однако ее сын Александр не смог посетить торжество. В то же время родственник преподнес матери шикарный подарок – кольцо.

Сын Тамары Гвердцители не смог приехать на 55-летие матери


Сам же праздник ранее прошел в Тбилиси. В грузинском городе собрались все родные и близкие, которые преподнесли Гвердцители шикарные подарки. Что касается сына, то он не смог присутствовать на юбилее из-за важных экзаменов в университете.

В субботу в Кремле состоялся самый настоящий грузинский вечер с национальными танцами, песнями и тостами. Несмотря на то, что день рождения певицы был в январе, беневис она решила устроить только через месяц. На сцене Гвердцители блистала в шикарных нарядах. Певица призналась, что в жизни она любит носить джинсы и футболки. Кроме этого, артистка совершенно не придерживается диет.

Поздравить Тамару Гвердцители с 55-летним юбилеем пришли Александр Розенбаум, Иосиф Кобзон, Валерий Меладзе, Александр Буйнов, Сосо Павлиашвили, Глеб Матвейчук, Лев Лещенко и многие другие коллеги по цеху. Иосиф Давыдович рассказал, что впервые увидел певицу на одном из конкурсов. Тогда он даже представить не мог, что будет стоять в Кремле на ее юбилейном вечере. Лев Лещенко исполнил с Тамарой Гвирдцители легендарную композицию «Вечная любовь».

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 13:19
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