Ученые описали прежде неизвестный вид древних акул с 20 элементными зубами
Ученые описали неизвестный прежде вид древних акул, у которой 20 элементных зубов. Еще в 1970 году была сделана находка, позволяющая исследовать несуществующую сегодня разновидность морского хищника. Ученые из РФ и Белоруссии отметили, что зубы древних акул исследовали при помощи микротомографа в СПбГУ.
«Новый вид акул имел уникальные многовершинные зубы. Подобных мы не видели ни у одной древней акулы», - сообщил Иванов, отметив, что каждый из 3-х исследованных зубов включал 4 ключевые вершины, тогда как суммарно исследователи насчитали их свыше 20.
Микротомографические исследования открыли возможность больше узнать о прохождении эволюционных изменений зубной системы этих рыб. Постепенно количество вершинок зубов и число зубных каналов у рыб становилось меньше, а цикл смены зубов уменьшался во времени. Новый тип зубов указывает на неизвестный ранее тип питания акул и отсутствие аналогов среди современных акул и скатов.
Внутреннее строение изучались при помощи электронного микроскопа. Ученые заметили, что у них весьма сложная разветвленная система каналов. При этом среди них имеется значительное количество мелких, восходящих и горизонтальных, а у большей части современных хрящевых рыб она значительно проще. Один из 3-х обнаруженных в Белоруссии зубов помог ученым понять режим питания древних акул.
«Новый вид акул имел уникальные многовершинные зубы. Подобных мы не видели ни у одной древней акулы», - сообщил Иванов, отметив, что каждый из 3-х исследованных зубов включал 4 ключевые вершины, тогда как суммарно исследователи насчитали их свыше 20.
Микротомографические исследования открыли возможность больше узнать о прохождении эволюционных изменений зубной системы этих рыб. Постепенно количество вершинок зубов и число зубных каналов у рыб становилось меньше, а цикл смены зубов уменьшался во времени. Новый тип зубов указывает на неизвестный ранее тип питания акул и отсутствие аналогов среди современных акул и скатов.
Внутреннее строение изучались при помощи электронного микроскопа. Ученые заметили, что у них весьма сложная разветвленная система каналов. При этом среди них имеется значительное количество мелких, восходящих и горизонтальных, а у большей части современных хрящевых рыб она значительно проще. Один из 3-х обнаруженных в Белоруссии зубов помог ученым понять режим питания древних акул.
Автор: Валерий Антонов