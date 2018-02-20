На лондонской неделе моды студенты показали поразившие воображение творения
На Неделе моды в британской столице состоялся модный показ коллекции местных студентов, которые учатся в Central Saint Martins. На этом дефиле модельеры показали изделия, поразившие присутствующих.
К примеру, удивили посетителей мероприятия платья и шляпки из пластика и папье-маше, имеющие вид контрацептива и даже детской соски. Также поразили всех цветные тканевые чехлы, накрывающие голых девушек с головой, украшенные тарелками платьица из сетки и юбка из обычного надувного матраса. Одна из девушек была одета в детский бассейн, в котором сделали прорезь для лица, а вторая была прикрыта коробкой.
Помимо этого, в ходе Недели моды исламские дизайнеры решили провести свое мероприятие. Оно получилось название «Неделя благопристойной моды». На 2-дневном мероприятии, которое состоялось в доме Victoria, Блумсберри, были представлены коллекции одежды, созданные согласно исламским предписаниям.
Билет на это мероприятие стоил порядка 200 фунтов (почти 16 000 рублей). Помимо дефиле, прошли распродажи разнообразных исламских аксессуаров и несколько мастер-классов, обучающих мусульманскому дресс-коду.
К примеру, удивили посетителей мероприятия платья и шляпки из пластика и папье-маше, имеющие вид контрацептива и даже детской соски. Также поразили всех цветные тканевые чехлы, накрывающие голых девушек с головой, украшенные тарелками платьица из сетки и юбка из обычного надувного матраса. Одна из девушек была одета в детский бассейн, в котором сделали прорезь для лица, а вторая была прикрыта коробкой.
Помимо этого, в ходе Недели моды исламские дизайнеры решили провести свое мероприятие. Оно получилось название «Неделя благопристойной моды». На 2-дневном мероприятии, которое состоялось в доме Victoria, Блумсберри, были представлены коллекции одежды, созданные согласно исламским предписаниям.
Билет на это мероприятие стоил порядка 200 фунтов (почти 16 000 рублей). Помимо дефиле, прошли распродажи разнообразных исламских аксессуаров и несколько мастер-классов, обучающих мусульманскому дресс-коду.
Автор: Дрокина Татьяна