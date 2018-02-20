Ученые нашли на затонувшем корабле останки богатейшего пирата Черного Сэма
Ученые из Великобритании нашли на потерпевшем крушение корабле «Уида» останки, предположительно, принадлежащие богатейшему пирату золотого века Сэмюэлю Беллами или Черному Сэму. Информация появилась в Telegraph.
В графстве Девоншир до сих пор проживают прямые потомки Беллами. Подтверждающие документы ученые видели всего два года назад. Теперь можно будет точно установить личность пирата, сравнив его ДНК с генами родных.
Останки лежат неопознанными с 1984 года. Они сохранились благодаря груде оружия и инструментов, лежавших сверху. Ученые идентифицировали кости только по пистолету с символами и оберткой с шелковой лентой, обнаруженными рядом.
Беллами родился в Девоншире в 1686 году. В 18 лет моряк считался опытным и был охотно принят в команду пиратов Бенджамина Хорниголда. В 1717 году Черный Сэм завладел судном «Уида» с 4,5 тоннами серебра и золота на борту, но попал в шторм и затонул. Через 267 лет исследователь из США Барри Клиффорд нашел корабль.
Ранее ученый рассказывал, что нашел клад Черного Сэма.
В графстве Девоншир до сих пор проживают прямые потомки Беллами. Подтверждающие документы ученые видели всего два года назад. Теперь можно будет точно установить личность пирата, сравнив его ДНК с генами родных.
Останки лежат неопознанными с 1984 года. Они сохранились благодаря груде оружия и инструментов, лежавших сверху. Ученые идентифицировали кости только по пистолету с символами и оберткой с шелковой лентой, обнаруженными рядом.
Беллами родился в Девоншире в 1686 году. В 18 лет моряк считался опытным и был охотно принят в команду пиратов Бенджамина Хорниголда. В 1717 году Черный Сэм завладел судном «Уида» с 4,5 тоннами серебра и золота на борту, но попал в шторм и затонул. Через 267 лет исследователь из США Барри Клиффорд нашел корабль.
Ранее ученый рассказывал, что нашел клад Черного Сэма.
Автор: Джанабилова Татьяна П