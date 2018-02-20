Avito и «Российские автомобильные дилеры» создадут электронную базу автомобилей
Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) и Avito объединят собственные базы данных. Сервис бесплатных объявлений подтвердил данную информацию, при этом сумма сделки не называется.
Согласно ранее разработанному плану, проект предусматривает слияние электронных баз. Суммарно система данных будет содержать сведения о 42 млн транспортных средств. При этом будет продолжена работа на платформе Avito - «Автотека» (Autoteka.ru). Отмечено, что по 7 млн эксплуатируемых в России автомобилей будут доступны расширенные данные, пользование открытыми для общедоступного доступа сведениями обойдутся автовладельцам в 99 рублей. Для начала пользования информационной программой необходимо знать лишь VIN той или иной машины.
Специалисты сервиса Avito особо подчёркивают, что проверяя автомобиль перед покупкой по имеющимся в базе данным покупатель может значительно обезопасить себя от нежелательного приобретения. Речь идёт о реальном снижении риска покупки угнанного или некачественного транспортного средства.
Согласно ранее разработанному плану, проект предусматривает слияние электронных баз. Суммарно система данных будет содержать сведения о 42 млн транспортных средств. При этом будет продолжена работа на платформе Avito - «Автотека» (Autoteka.ru). Отмечено, что по 7 млн эксплуатируемых в России автомобилей будут доступны расширенные данные, пользование открытыми для общедоступного доступа сведениями обойдутся автовладельцам в 99 рублей. Для начала пользования информационной программой необходимо знать лишь VIN той или иной машины.
Специалисты сервиса Avito особо подчёркивают, что проверяя автомобиль перед покупкой по имеющимся в базе данным покупатель может значительно обезопасить себя от нежелательного приобретения. Речь идёт о реальном снижении риска покупки угнанного или некачественного транспортного средства.
Автор: Семен Зайцев