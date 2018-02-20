Ученые назвали главную меру для профилактики рака
Ученые обозначили основную меру для профилактики рака. По словам исследователей, содержимое тарелок может оказать влияние на развитие заболевания. Впоследствии медики надеются использовать специальную диету при терапии от рака. В 2017 году эксперты Университета Глазко смогли доказать, что падение уровня серина и глицина замедляет развитие поражения кишечника и лимфомы.
Исследование было реализовано на мышах и позволило установить, что в случае рака молочной железы более успешная борьба с опухолью фиксируется при понижении уровня аспарагиновой кислоты, входящей в состав спаржи, мяса птицы, креветок, мидий и ряда иных продуктов. Грызуны, как правило, живут не дольше 2-х недель, а после этого опухоль распространяется. При этом использование низко-аспаргиновой диеты на фоне приема лекарств позволило организму грызунов успешно бороться против болезни.
Подобные результаты смогли впечатлить ученых. Локальная опухоль не представляет собой смертельное заболевание и на указанной стадии поддается лечению. Проблема появляется при распространении зараженных клеток по организму. Ученые предположили, что без наличия аспаргиновой кислоты опухоль станет менее живучей, сообщает «ПолитЭксперт».
Впоследствии в целях профилактики рака пациентам предложат сбалансированное питье, которое позволит уменьшить уровень аспаргина. Сейчас исследователи готовятся к проведению дополнительных опытов, которые позволят доказать их предположения.
Исследование было реализовано на мышах и позволило установить, что в случае рака молочной железы более успешная борьба с опухолью фиксируется при понижении уровня аспарагиновой кислоты, входящей в состав спаржи, мяса птицы, креветок, мидий и ряда иных продуктов. Грызуны, как правило, живут не дольше 2-х недель, а после этого опухоль распространяется. При этом использование низко-аспаргиновой диеты на фоне приема лекарств позволило организму грызунов успешно бороться против болезни.
Подобные результаты смогли впечатлить ученых. Локальная опухоль не представляет собой смертельное заболевание и на указанной стадии поддается лечению. Проблема появляется при распространении зараженных клеток по организму. Ученые предположили, что без наличия аспаргиновой кислоты опухоль станет менее живучей, сообщает «ПолитЭксперт».
Впоследствии в целях профилактики рака пациентам предложат сбалансированное питье, которое позволит уменьшить уровень аспаргина. Сейчас исследователи готовятся к проведению дополнительных опытов, которые позволят доказать их предположения.
Автор: Валерий Антонов