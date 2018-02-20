Учёные нашли способ для женщин отказаться от секса
В ходе последнего исследования ученые, специализирующиеся на области интимных отношений, доказали, что присутствует серьёзная зависимость между сексуальностью девушки и вероятностью того, что ей придется состоять в близкой связи с нежелательным партнером. Результаты научной работы обнародованы в профильном журнале Sexuality & Culture.
Как рассказали ученые, женщины, способные спокойно признавать свою потребность в сексе, почти не склонны вступать в нежелательные половые связи. Причина этого заключается в том, что они лучшим образом осознают собственные желания. Также девушки готовы отстаивать личное право на нормальную сексуальную жизнь.
Те женщины, которые полагают, что секс в большей степени существует для удовлетворения мужских потребностей, обычно легко соглашаются на интимную близость. Такие представительницы слабого пола в меньшей мере осознают собственные сомнения по поводу того, стоит ли им заниматься любовью или же нет.
Ранее ученые из Германии и Бельгии нашли источник сексуальной привлекательности. Работа исследователей позволила по-новому взглянуть на то, как мозг способен воспринимать сигналы, поступающие из внешнего мира.
Как рассказали ученые, женщины, способные спокойно признавать свою потребность в сексе, почти не склонны вступать в нежелательные половые связи. Причина этого заключается в том, что они лучшим образом осознают собственные желания. Также девушки готовы отстаивать личное право на нормальную сексуальную жизнь.
Те женщины, которые полагают, что секс в большей степени существует для удовлетворения мужских потребностей, обычно легко соглашаются на интимную близость. Такие представительницы слабого пола в меньшей мере осознают собственные сомнения по поводу того, стоит ли им заниматься любовью или же нет.
Ранее ученые из Германии и Бельгии нашли источник сексуальной привлекательности. Работа исследователей позволила по-новому взглянуть на то, как мозг способен воспринимать сигналы, поступающие из внешнего мира.
Автор: Валерия Орлова