Собака за рулем ворвалась в интервью о стрельбе в школе
Собака за рулем пикапа появилась в кадре во время интервью о стрельбе, произошедшей в школе на территории США. Выжившая при инцидента американка предоставила комментарий касательно случившегося, но зрителей отвлекло животное, попавшее в кадр.
«Я смотрела видеоролик последние несколько дней… Потом заметила собаку за рулем грузовика. Это наиболее невероятный отрывок из эфира новостей, который когда-либо мне встречался», — сообщила художница Мередит Качел, добавив, что Флорида — безумный штат.
Известно, что 14 февраля подросток открыл огонь в одной из школ США. По итогу инцидента скончались 17 человек и 14 были ранения. Подозреваемый был задержан в тот же день. Как отметила выжившая в инциденте, определенную роль в росте частоты случаев насилия в школах сыграла Национальная стрелковая ассоциация. Её членов девушка назвала «убийцами детей».
«Я смотрела видеоролик последние несколько дней… Потом заметила собаку за рулем грузовика. Это наиболее невероятный отрывок из эфира новостей, который когда-либо мне встречался», — сообщила художница Мередит Качел, добавив, что Флорида — безумный штат.
Известно, что 14 февраля подросток открыл огонь в одной из школ США. По итогу инцидента скончались 17 человек и 14 были ранения. Подозреваемый был задержан в тот же день. Как отметила выжившая в инциденте, определенную роль в росте частоты случаев насилия в школах сыграла Национальная стрелковая ассоциация. Её членов девушка назвала «убийцами детей».
Автор: Валерий Антонов