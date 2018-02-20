Lexus показал новый компактный кроссовер UX
Японская компания Lexus на просторах Сети обнародовала тизер нового компактного кроссовера, получившего название UX. Данный автомобиль станет самым маленьким представителем SUV-сегмента. Новинку официально представят в рамках Женевского автосалона 6 марта.
Предвестником паркетника был одноименный концепт, показанный осенью 2016 года в рамках автошоу в Париже. Модель японского производства позаимствует у прототипа несколько стилистических решений, а именно массивную решетку радиатора, остроугольные головные фары.
Ранее компания Lexus в американском патентном офисе зарегистрировала названия UX 200, UX 250 и UX 250h. Этот факт свидетельствует о том, что новый компакткросс обзаведется модификациями с бензиновыми силовыми агрегатами на 2 и 2,5 литра, а также вариацией с гибридной установкой, созданной на базе 2,5-литрового двигателя.
Lexus UX в модельной линейке будет расположен на одну ступень ниже NX. Конкурентами новинки выступят BMW X1, Audi Q3, Mercedes-Benz GLA и Infiniti QX30.
Предвестником паркетника был одноименный концепт, показанный осенью 2016 года в рамках автошоу в Париже. Модель японского производства позаимствует у прототипа несколько стилистических решений, а именно массивную решетку радиатора, остроугольные головные фары.
Ранее компания Lexus в американском патентном офисе зарегистрировала названия UX 200, UX 250 и UX 250h. Этот факт свидетельствует о том, что новый компакткросс обзаведется модификациями с бензиновыми силовыми агрегатами на 2 и 2,5 литра, а также вариацией с гибридной установкой, созданной на базе 2,5-литрового двигателя.
Lexus UX в модельной линейке будет расположен на одну ступень ниже NX. Конкурентами новинки выступят BMW X1, Audi Q3, Mercedes-Benz GLA и Infiniti QX30.
Автор: Валерия Орлова