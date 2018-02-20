Tesla Roadster запущенный в космос будет безвозвратно дрейфовать миллионы лет
Физики-астрономы из канадского Университета Торонто путем непростого неоднократного тестирования узнали, что авто Tesla Roadster, отправленное прицепом к ракете-носителю Falcon Heavy, сможет находиться без внешних деформаций десятки тысяч лет. В своих расчетах специалисты в области астрофизики руководствовались знаниями коллег из Корнелльского университета.
Выяснилось, что без внешнего вмешательства электрокар Tesla сможет вернуться на Землю с шестипроцентной вероятностью через миллион лет.
За состоянием эко-авто, отдаляющегося от земной орбиты, наблюдали из телескопа SOAR, установленного в Чили. Согласно рассчитанной траектории, физики сделали допущение, что Tesla Roadster станет не на много ближе к орбите Земли только к 2091 году.
Выяснилось, что без внешнего вмешательства электрокар Tesla сможет вернуться на Землю с шестипроцентной вероятностью через миллион лет.
За состоянием эко-авто, отдаляющегося от земной орбиты, наблюдали из телескопа SOAR, установленного в Чили. Согласно рассчитанной траектории, физики сделали допущение, что Tesla Roadster станет не на много ближе к орбите Земли только к 2091 году.
Автор: Богданова Ярослава