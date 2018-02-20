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Лидера Crystal Castles обвинили в сексе с малолетними фанатками
Лидера музыкального коллектива Crystal Castles обвинили в сексуальных отношениях с малолетними поклонницами. Соответствующее заявление против Итана Кэта сделали 4 женщины. Одной из предполагаемых жертв во время знакомства с музыкантом в 2002-м было 14 лет, а звезде тогда исполнилось 24 года.

Лидера Crystal Castles обвинили в сексе с малолетними фанатками


Девушка сообщила, что достаточно тесно общалась с кумиром, однако тот не соблюдал границы и дал ей секс-куклу, а после облизал лицо девушки для фотоснимка.

«Я на подобное не давала согласия, однако помню, как замерла, веря, будто я счастливчик, поскольку получаю столько внимания с его стороны. При этом понимала – это неправильно», — вспоминает девушка.

Иная жертва Кэта сообщила, что он отправился вместе с ней на вечеринку школьников, а затем занялся сексом на земле рядом с автомобилем. Это случилось, когда ей было 16 лет, а ему - 29. Девушка заявляет, что Кэт продолжал видеться с ней в течение следующих 5-ти лет. Еще трое сообщили о приставаниях и сексуальных отношениях с музыкантом в юном возрасте. Они отмечают, что мужчина часто давал им алкоголь. Одна из жертв отметила, что участник Crystal Castles напоил ее, а затем обнимал и целовал, невзирая на протесты.

Адвокаты во время общения с журналистами отметили, что все сообщения касательно секса Кэта с несовершеннолетними не отвечают действительности. Они подчеркивают, что свидетельства предполагаемых жертв созданы в попытке опорочить имя лидера группы.

Автор: Валерий Антонов
Вчера, 15:10
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