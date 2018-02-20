Лидера Crystal Castles обвинили в сексе с малолетними фанатками
Лидера музыкального коллектива Crystal Castles обвинили в сексуальных отношениях с малолетними поклонницами. Соответствующее заявление против Итана Кэта сделали 4 женщины. Одной из предполагаемых жертв во время знакомства с музыкантом в 2002-м было 14 лет, а звезде тогда исполнилось 24 года.
Девушка сообщила, что достаточно тесно общалась с кумиром, однако тот не соблюдал границы и дал ей секс-куклу, а после облизал лицо девушки для фотоснимка.
«Я на подобное не давала согласия, однако помню, как замерла, веря, будто я счастливчик, поскольку получаю столько внимания с его стороны. При этом понимала – это неправильно», — вспоминает девушка.
Иная жертва Кэта сообщила, что он отправился вместе с ней на вечеринку школьников, а затем занялся сексом на земле рядом с автомобилем. Это случилось, когда ей было 16 лет, а ему - 29. Девушка заявляет, что Кэт продолжал видеться с ней в течение следующих 5-ти лет. Еще трое сообщили о приставаниях и сексуальных отношениях с музыкантом в юном возрасте. Они отмечают, что мужчина часто давал им алкоголь. Одна из жертв отметила, что участник Crystal Castles напоил ее, а затем обнимал и целовал, невзирая на протесты.
Адвокаты во время общения с журналистами отметили, что все сообщения касательно секса Кэта с несовершеннолетними не отвечают действительности. Они подчеркивают, что свидетельства предполагаемых жертв созданы в попытке опорочить имя лидера группы.
Девушка сообщила, что достаточно тесно общалась с кумиром, однако тот не соблюдал границы и дал ей секс-куклу, а после облизал лицо девушки для фотоснимка.
«Я на подобное не давала согласия, однако помню, как замерла, веря, будто я счастливчик, поскольку получаю столько внимания с его стороны. При этом понимала – это неправильно», — вспоминает девушка.
Иная жертва Кэта сообщила, что он отправился вместе с ней на вечеринку школьников, а затем занялся сексом на земле рядом с автомобилем. Это случилось, когда ей было 16 лет, а ему - 29. Девушка заявляет, что Кэт продолжал видеться с ней в течение следующих 5-ти лет. Еще трое сообщили о приставаниях и сексуальных отношениях с музыкантом в юном возрасте. Они отмечают, что мужчина часто давал им алкоголь. Одна из жертв отметила, что участник Crystal Castles напоил ее, а затем обнимал и целовал, невзирая на протесты.
Адвокаты во время общения с журналистами отметили, что все сообщения касательно секса Кэта с несовершеннолетними не отвечают действительности. Они подчеркивают, что свидетельства предполагаемых жертв созданы в попытке опорочить имя лидера группы.
Автор: Валерий Антонов