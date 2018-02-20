СМИ: Минтруд предложил увеличить социальные пенсии с 1 апреля
Министерство труда РФ намерено проиндексировать полагающиеся россиянам пенсии, это произойдет 1 апреля, в День дурака. Текст документа размещен на WEB-портале правовой информации, сообщают СМИ.
Предусматривается утверждение коэффициента индексации выплат на уровне 1,029, об этом указывается в предложении Минтруда. Российский Пенсионный фонд, согласно поручения, обязан довести до подконтрольных ведомству подразделений основную информацию относительно ожидаемого нововведения.
С 1 апреля текущего года соцпенсии станут выплачивать в проиндексированном варианте. В краткой пояснительной записке сделана ссылка на изменение на уровне 2,9%, речь идёт о значительном росте прожиточного минимума российским пенсионерам за 2017 год (8,315 тыс. руб.), а также за 2016 год (8,081 тыс. руб.). В Минтруде подчеркнули, что темп изменений в данном сегменте в прошедшем году составил 102,9%.
В реальном выражении социальные пенсии увеличатся на 255 руб., достигнув 9,062 тыс. руб. Пенсии детям и взрослым гражданам РФ, имеющим ограниченные возможности (I группа) возрастёт на 378 и 382 руб., составив 13,410 тыс. и 13,556 руб. соответственно.
Предусматривается утверждение коэффициента индексации выплат на уровне 1,029, об этом указывается в предложении Минтруда. Российский Пенсионный фонд, согласно поручения, обязан довести до подконтрольных ведомству подразделений основную информацию относительно ожидаемого нововведения.
С 1 апреля текущего года соцпенсии станут выплачивать в проиндексированном варианте. В краткой пояснительной записке сделана ссылка на изменение на уровне 2,9%, речь идёт о значительном росте прожиточного минимума российским пенсионерам за 2017 год (8,315 тыс. руб.), а также за 2016 год (8,081 тыс. руб.). В Минтруде подчеркнули, что темп изменений в данном сегменте в прошедшем году составил 102,9%.
В реальном выражении социальные пенсии увеличатся на 255 руб., достигнув 9,062 тыс. руб. Пенсии детям и взрослым гражданам РФ, имеющим ограниченные возможности (I группа) возрастёт на 378 и 382 руб., составив 13,410 тыс. и 13,556 руб. соответственно.
Автор: Семен Зайцев