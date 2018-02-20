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В Egyptair подтвердили перенос возобновления авиасообщения России с Египтом
Сотрудники египетской авиакомпании EgyptAir подтвердили, что до 1 апреля отложено возобновление авиасообщения между Россией и Египтом. Причиной этому стало относительно небольшое число проданных билетов.

В Egyptair подтвердили перенос возобновления авиасообщения России с Египтом


Ранее появилась информация, что на вторник, 20 февраля, никакие рейсы из Каира в Москву не запланированы. Также пока невозможно забронировать наперед билеты на прямой перелет в столицу РФ. На данный момент отсутствуют какие-либо препятствия для возобновления авиарейсов, перенос связан из-за возникших экономических обстоятельств.

Сообщение между двумя странами было приостановлено осенью 2015 года, когда произошло крушение пассажирского воздушного судна над Синаем. Борт принадлежал компании «Когалымавиа», который осуществлял рейс из курортного города в Шарм-эш-Шейх. Решение о возобновлении авиасообщения было принято после проведения тщательных мероприятий по обеспечению безопасности.

Автор: Валерия Орлова
Вчера, 17:52
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