В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 3,8
В Краснодарском крае несколько часов назад произошло землетрясение, магнитуда которого составила 3,8. Природное явление ощутили на себе жители небольшого поселка Свободный (Приморско-Ахтарский район). Об этом сообщили в краевом МЧС.
Подземные толчки начали фиксироваться примерно в 11 часов утра. Землетрясение почувствовали на себе и жители поселка Приморский, а также населенного пункта Ахтарский.
О жертвах и разрушениях информация не поступала. Все социально-значимые объекты осуществляют работу в штатном режиме.
Подземные толчки начали фиксироваться примерно в 11 часов утра. Землетрясение почувствовали на себе и жители поселка Приморский, а также населенного пункта Ахтарский.
О жертвах и разрушениях информация не поступала. Все социально-значимые объекты осуществляют работу в штатном режиме.
Автор: Валерия Орлова