Стивен Сигал выступил в роли амбассадора криптовалютного проекта
Представители известного киноактера, режиссера и мастера боевых искусств Стивена Сигала в соцсетях заявили, что он стал амбассадором Bitcoiin2Gen. Данный проект проводит первичное размещение токенов (ICO).
Организаторы Bitcoiin2Gen считают, что Стивен Сигал в роли амбассадора (посла бренда) проекта окажет содействие в создании хороших отношений с обществом. В компании отметили уверенность Стивена Сигала в том, что его поступки в течение жизни приводят людей к созерцанию, которое способствует пробуждению и просвещению ума.
Bitcoiin2Gen - криптовалюта, работающая на блокчейне Ethereum. Обладателям Bitcoiin обещают хороший уровень дохода, параллельно предлагая хорошее вознаграждение людям, поддержавшим интерес инвесторов перед ICO. Подобные схемы реализовывали в свое время OneCoin и BitConnect, которых обвинили в организации финансовых пирамид. Инвесторам Bitcoiin2Gen по реферальной схеме будут начисляться бонусы с доходов от привлеченных ими новых участников проекта. Подозрения вызывает также название компании, в котором используется двойное "i" и которое по сути копирует название известной криптовалюты биткоин.
Организаторы Bitcoiin2Gen считают, что Стивен Сигал в роли амбассадора (посла бренда) проекта окажет содействие в создании хороших отношений с обществом. В компании отметили уверенность Стивена Сигала в том, что его поступки в течение жизни приводят людей к созерцанию, которое способствует пробуждению и просвещению ума.
Bitcoiin2Gen - криптовалюта, работающая на блокчейне Ethereum. Обладателям Bitcoiin обещают хороший уровень дохода, параллельно предлагая хорошее вознаграждение людям, поддержавшим интерес инвесторов перед ICO. Подобные схемы реализовывали в свое время OneCoin и BitConnect, которых обвинили в организации финансовых пирамид. Инвесторам Bitcoiin2Gen по реферальной схеме будут начисляться бонусы с доходов от привлеченных ими новых участников проекта. Подозрения вызывает также название компании, в котором используется двойное "i" и которое по сути копирует название известной криптовалюты биткоин.
Автор: Артемов Сергей